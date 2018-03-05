Пара влюбленных случайно прославилась из-за личинок в ягодицах

Пара влюбленных из Великобритании, лечившихся от паразитических червей, неожиданно для себя увидели собственные фотографии на страницах известных таблоидов. Об этом сообщает The Washington Post.

Туристы подцепили инфекцию во время отдыха на французском острове Мартиника. В один момент женщина почувствовала жгучую боль в районе ягодиц, а на следующий день увидела красную сыпь. Через какое-то время высыпание обнаружили и у мужчины. Как оказалось позднее, поражение кожи было вызвано личинками червей.

Пара сразу же обратилась за лечением, однако местные врачи прописали лишь бесполезные антибиотики и средство против грибка. По возвращении домой возлюбленные отправились в кембриджскую больницу, где им выписали необходимый антипаразитический препарат. Тем не менее, с момента заражения прошло слишком много времени, поэтому черви успели отложить личинки даже в легких, что вызывало у пациентов кашель, одышку и боль в груди.

Врачи посчитали ситуацию уникальной и рассматривали ее в качестве инструкции для других докторов, к которым часто обращаются отдыхающие. В связи с этим медработники попросили у пары разрешение опубликовать их фотографии в медицинском издании British Medical Journal (BMJ), на что влюбленные согласились.

Однако информацию о болезни быстро подхватили бульварные британские издания, в том числе популярные таблоиды Daily Mail и The Sun, которые в заголовках назвали заражение «неприятным сувениром» (еще один вариант: «Пока сыпь не разлучит нас»). На их страницах сообщался возраст женщины и место отдыха, а также были опубликованы фотографии с зараженными ягодицами.

Пара опасалась, что друзья или коллеги могут узнать их по этим данным, поэтому попросила у издателей BMJ срочно удалить исследование. Сотрудники журнала пошли навстречу и добровольно закрыли доступ к статье на официальном сайте. В британских СМИ материалы по-прежнему присутствуют и сопровождаются снимками обнаженных ягодиц.

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