Американец дотанцевался до смерти

Житель американского города Сакраменто скончался в больнице после того, как получил травму на танцполе. Об этом сообщает местное издание CBS 13 со ссылкой на данные полиции.

21-летнего мужчину доставили в больницу с травмами головы. По данным полиции, он упал во время танцев в местном клубе под названием Badlands Dance Club. Позднее он скончался от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов изучили видео с места происшествия и констатировали, что никаких насильственных действий в отношении мужчины совершено не было.

В августе 2017 года сообщалось, что американский бодибилдер Даллас Маккарвер умер, подавившись едой. Его тело обнаружил его знакомый, попытавшийся оказать ему первую помощь, но было поздно.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!