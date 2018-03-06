Овсянников пообещал обеспечить детей военных местами в детсадах

Все дети военнослужащих в Севастополе будут обеспечены местами в детских садах в 2018 году, заявил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе совещания с министром обороны России Сергеем Шойгу во вторник, 6 марта. Его слова приводятся на сайте городского правительства.

«Мы ежедневно решаем вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей в тесном взаимодействии с командованием Черноморского флота и Южного военного округа. На 1 сентября 2017 года все дети старше трех лет были обеспечены местами в детских садах. (...) Очередь в детские сады ликвидируем в сжатые сроки», — подчеркнул Овсянников.

Губернатор уточнил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию три детских сада общей вместимостью 1,2 тысячи мест. Это позволит полностью обеспечить детей военнослужащих Черноморского флота местами в дошкольных учреждениях, в том числе с учетом прибывающих в город выпускников высших военно-учебных заведений.

Овсянников также поблагодарил министра обороны за решение о передаче в собственность города восьми ведомственных детских садов, что позволит предоставить места еще 600 детям.

1 марта правительство Севастополя приняло решение о принятии из федеральной собственности в региональную 198 квартир, в которых проживают отставники и запасники Черноморского флота (ЧФ).