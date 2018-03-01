Минобороны передало Севастополю квартиры отставных военных

Правительство Севастополя приняло решение о принятии из федеральной собственности в региональную 198 квартир, в которых проживают отставники и запасники Черноморского флота (ЧФ). О соответствующем распоряжении сообщается на сайте правительства в четверг, 1 марта.

«До сегодняшнего дня люди, проживающие в законно полученных квартирах, не могли воспользоваться правом на заключение договора социального найма и, самое главное, приватизировать свое жилье. Речь идет о бывших военнослужащих Черноморского флота России, уволенных в запас. Передача квартир городу — это только первый шаг, в дальнейшем совместная работа с министерством обороны в этом направлении будет продолжена», — рассказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Накануне член Совета Федерации Валерий Куликов заявил, что все уволенные в запас до 2014 года офицеры Черноморского флота получат собственное жилье. Кроме того, по его словам, в настоящий момент заключительные согласования проходит указ президента о выделении бюджетных средств на покупку квартир офицерам ЧФ России.

23 января губернатор Дмитрий Овсянников сообщил о возобновлении строительство дома для представителей депортированных народов. Многоквартирный дом для граждан из числа депортированных народов был заложен еще в 2007 году, но в 2010-м строительство было заморожено.