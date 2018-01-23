В Севастополе возобновили строительство дома для депортированных граждан

В Севастополе возобновлено строительство дома для представителей депортированных народов, старт работам дал губернатор Дмитрий Овсянников. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 января.

«Мы перепроектировали этот дом с учетом технического состояния, компания [подрядчик] по контракту должна до 10 декабря этого года полностью сдать дом — 99 квартир, это наше обязательство перед репрессированными людьми, которые состоят в списках. Дом имеет сложную историю, он строился с 2007 года, то есть при четырех губернаторах, я уверен, что в этом году он будет сдан, были неоднократные попытки его достроить, но я доведу все до конца», — сказал Овсянников.

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Глава города подчеркнул, что строительство дома будет проходить под контролем будущих жильцов. Это решение было принято в ходе встречи с представителями депортированных народов.

Многоквартирный дом для граждан из числа депортированных народов был заложен еще в 2007 году, но в 2010 году строительство было заморожено. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией дом строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Всего до конца этого периода планируется переселить в новое жилье 220 человек.

С 18 по 20 мая 1944 года по решению НКВД СССР из Крыма в принудительном порядке были выселены более 180 тысяч человек.

20 июня Дмитрий Овсянников обсудил с представителями национально-культурных объединений выстраивание межнациональных и межконфессиональных отношений. Тогда же он отметил, что готов поделиться наработками в этой сфере с коллегами из других регионов России.