В Севастополе анонсировали «перезагрузку» системы общественных коммуникаций

Правительство Севастополя намерено произвести «перезагрузку» системы общественных коммуникаций. Об этом в понедельник, 19 июня на аппаратном совещании заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников, представляя нового руководителя профильного департамента, которому предстоит реорганизовать его работу, передает пресс-служба правительства.

«Хочу представить нового директора Департамента общественных коммуникаций — Ивана Александровича Чихарева — опытного и компетентного специалиста, эксперта и ученого. Уверен, что в Севастополе у него получится вывести работу на принципиально новый уровень, исправить накопленные департаментом ошибки», — прокомментировал Овсянников.

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Как пояснил глава города, события последних месяцев показали, что деятельность правительства в сфере коммуникаций как с общественными организациями, средствами массовой информации, так и непосредственно с населением была недостаточно эффективна.

Перед новым руководителем Овсянников поставил задачу в кратчайшие сроки переформатировать и повысить качество работы департамента.

Ранее в понедельник стало известно, что в Севастополе начинает работу новая телерадиокомпания — ГТРК «Севастополь». ЕЕ возглавил журналист Александр Минаков.

Сообщается, что Чихарев в прошлом — член экспертного совета Центра государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени М.В. Ломоносова. Эксперт Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, Экспертного института социальных исследований. Автор более 70 научных публикаций, кандидат политических наук.