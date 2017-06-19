Правительство Севастополя заменило вызвавшие нарекания ветеранов квартиры

Правительство Севастополя по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова заменило квартиры, которые вызвали нарекания ветеранов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает пресс-служба правительства.

«Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое. К сожалению, это произошло. Я поручил рассмотреть каждый случай персонально, безотлагательно разобраться. Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены — квартиры заменены», — заявил на аппаратном совещании подчиненных ему ведомств Овсянников.

Как отмечается в сообщении правительства, варианты замены жилья согласовывались в каждом отдельном случае. Овсянников также раскритиковал работу Департамента капитального строительства. По слова главы города, несмотря на то, что пожелания севастопольских ветеранов и их представителей по качеству выделяемого жилья были удовлетворены, сам подход к решению вопроса был неправильным.

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«Хорошо, что проблема решена. Плохо, что она была создана. Куда раньше смотрели, почему не думали о людях? Понимаю, что у вас на бумаге все по закону, но не по справедливости, не по-человечески. Чиновник — это не бездушная машина, в первую очередь он должен быть человеком», — высказался Овсянников.

7 июня правительство Севастополя прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что выделенные ветеранам накануне 9 мая квартиры не соответствуют санитарно-техническим нормам. Как сообщили в Департаменте капитального строительства Севастополя, согласно подписанным смотровым листам, квартиры ,были приняты без претензий и замечаний.

Резонанс в СМИ возник после того, как на День Победы ветеранам Севастополя, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, были вручены 10 квартир. Позднее отдельные семьи заявили, что квартиры не обеспечивают должного уровня комфорта