СМИ опубликовали фейковую информацию о «коммуналках» для ветеранов Севастополя

Правительство Севастополя прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что выделенные ветеранам накануне 9 мая квартиры не соответствуют санитарно-техническим нормам. Об этом в среду, 7 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

6 июня в ряде СМИ появилась информация о том, что ветеранам вместо отдельного жилья выделялась одна квартира на двоих. «В действительности упоминаемые факты не находят подтверждения», — говорится в пресс-релизе.

По информации Департамента капитального строительства Севастополя, в марте на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояли 10 бывших фронтовиков. Чтобы обеспечить их квартирами, в апреле городские власти купили девять благоустроенных квартир. Еще одна квартира была ранее передана застройщиком в собственность города в рамках инвестиционного контракта.

«Данные жилые помещения были осмотрены ветеранами и их представителями», — сообщили в пресс-службе. Согласно подписанным смотровым листам, квартиры приняты без претензий и замечаний. Во всех переданных участникам Великой Отечественной войны квартирах сделана чистовая отделка, они оборудованы санузлом с душевыми кабинами, отоплением, электро- и водоснабжением.

«Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в настоящее время в очереди на получение жилья не числится ни одного ветерана.

6 июня севастопольское издание «Искра» сообщала, что якобы в редакцию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее бабушке, вдове ветерана Великой Отечественной войны, ко Дню Победы дали половину однокомнатной квартиры в доме на Античном проспекте. Она подчеркнула, что вторую половину предоставили другому ветерану — мужчине.