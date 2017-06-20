Глава Севастополя обсудил выстраивание межконфессиональных отношений в городе

Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил с представителями национально-культурных объединений выстраивание межнациональных и межконфессиональных отношений. По его словам, он готов поделиться наработками в этой сфере с коллегами из других регионов России, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Одной из задач Правительства Севастополя в этой сфере является выстраивание таких отношений с руководством национально-культурных обществ города, при которых представители любой национальности и вероисповедания чувствовали бы себя в Севастополе комфортно», — подчеркнул Овсянников.

В ходе обсуждения был поднят вопрос о строительстве в городе «Дома Дружбы» — единого центра национально-культурных обществ Севастополя. «Это позволит организациям круглогодично проводить запланированные мероприятия на высоком уровне. В текущем году окончательно определимся с выбором здания для центра, объемом ремонтных работ и заложим средства в бюджет. До конца 2018 года такой центр мы обязательно предоставим», — рассказал Овсянников.

Председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя Валерий Милодан отметил, что организация сумела наладить с городскими властями конструктивный диалог. По его словам, администрация вникает в проблемы и постоянно оказывает помощь нацменьшинствам. С Милоданом согласился председатель региональной общественной организации «Объединение крымских татар Севастопольского региона «АК-ЯР» Энвер Мамутдинов. Он заявил, что большая часть поручений Овсянникова исполнительными властями выполнена, остальные реализуются по графику.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Киев считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве же считают вопрос крымского статуса закрытым.

