Овсянников обещал оплатить штрафы севастопольцев за проезд «на зеленую стрелку»

Представители Управления МВД России по Севастополю подтвердили, что автомобилистам в городе не будут приходить штрафы за проезд на «зеленую стрелку». По словам временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова, севастопольцы могут такие квитанции отправлять ему. Об этом в понедельник, 19 июня. сообщает издание «Объектив».

«Если горожане получат квитанцию, то пусть пересылают ее на мое имя, мне придется ее оплатить», — пошутил глава города.

Как отмечает издание, вопрос о том, что можно ли поворачивать направо на красный сигнал светофора при наличии таблички с зеленой стрелкой, оставался спорным при трактовке правил дорожного движения (ПДД) в Севастополе.

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В российских ПДД такая возможность не предусмотрена. В Севастополе и Крыму это правило, действовавшее в украинских ПДД, было оставлено после вхождения регионов в состав России в качестве эксперимента. Тем не менее многие водители обращались в органы государственной власти с вопросом, будет ли фиксироваться как нарушение проезд на красный свет под «зеленую стрелку».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение.