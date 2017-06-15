В Севастополе введут единую городскую карту оплаты проезда в транспорте

Правительство Севастополя введет на территории города единую городскую карту, которая даст возможность осуществлять безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы рассчитываем, что система сделает прозрачными пассажиропотоки в общественном транспорте и введет прозрачную систему учета перевозимых в общественном транспорте льготников», — прокомментировал решение временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников.

Он также отметил, что карта вводится с целью улучшения качества транспортных услуг в Севастополе. «Новая система позволит осуществлять не только оплату проезда, в том числе и льготного, на общественном транспорте, но и получать скидки на предприятиях торговли и услуг, приобретать билеты в музеи и учреждения культуры и многое другое», — добавил Овсянников.

По данным правительства Севастополя, в городе более 185 тысяч человек пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. На обеспечение их перевозок из городского бюджета ежегодно выделяется порядка 400 миллионов рублей.

В мае вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров выступил с заявлением, что правительство разберется с перевозчиками и водителями общественного транспорта, неуважительно относящимися к пенсионерам, в частности, к ветеранам.