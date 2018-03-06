Выдуманное слово из «Симпсонов» признали настоящим

Редакторы онлайн-словаря английского языка Merriam-Webster добавили выдуманное слово embiggens (убольшает) в базу. Об этом они сообщили в Twitter.

Впервые слово прозвучало в эпизоде мультсериала «Симпсоны» Lisa the Iconoclast («Лиза — бунтарь»), в котором спрингфилдским школьникам показывали историю основателя города Джебедаи Спрингфилда. В фильме для учеников прозвучала фраза A noble spirit embiggens the smallest man («Благородный дух убольшает и маленького»).

В словаре говорится, что глагол embiggen употребляется в разговорной речи и носит юмористический оттенок. Слово используется в значении «сделать больше» или «увеличить». Впервые его задействовали в 1996-м — в этом же году вышел эпизод Lisa the Iconoclast.

Компания Merriam-Webster — филиал Encyclopædia Britannica в США. Ежегодно редакторы словаря называют главное слово последних 12 месяцев, которое определяется количеством запросов в онлайн-версии книги. В 2017 году самым популярным словом стал «феминизм».

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