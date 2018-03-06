Минобороны подтвердило гибель генерал-майора в крушении Ан-26 в Сирии

Минобороны подтвердило, что на борту разбившегося в Сирии Ан-26 находился генерал-майор. Об этом сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве уточнили, что среди погибших — 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских лиц на борту не было. Имена пассажиров упавшего военного транспортника не раскрываются.

Ранее 6 марта Telegram-канал проекта WarGonzo сообщил, что в разбившемся Ан-26 находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев, официального подтверждения данной информации не было.

По информации военного ведомства, военно-транспортный Ан-26 упал в сирийской провинции Латакия 6 марта примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим. Всего на борту находились 39 человек.

Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

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