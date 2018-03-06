Россиянам предложили сравнить жен с животными и получить приз

Зоопарк Челябинска предложил сравнить любимых женщин с животными и доказать это фотографиями. Об акции, приуроченной к 8 Марта, говорится на сайте учреждения.

«В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее, сделать необычный комплимент», — отметили организаторы.

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Отправленные в зоопарк фотографии с комментариями опубликуют для в специальной «сюрприз галерее». «Приславший самое интересное сходство женщины и наших питомцев получит пригласительный билет в зоопарк», — подчеркнули организаторы.

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