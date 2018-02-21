Курганские мясники дали скидки бывшим зэкам и военным

Курганские мясники предоставят скидку тем, кто служил в армии или сидел в тюрьме. Соответствующее объявление опубликовано на странице магазина во «ВКонтакте».

Акцию под названием «Служивый сиделец» приурочили ко Дню защитника Отечества и проведут 23 февраля. Обладатели справки о судимости или военного билета получат скидку 23 процента на все виды шашлыка.

В магазине уточнили, что на такую скидку могут рассчитывать и те, кто просто чувствует себя мужчиной.

«Давайте еще дополнительные скидки сделаем. Например, 10 лет отсидел плюс 10 процентов скидки. Такой стимул хороший», — сказано в одном из комментариев к посту.

Организаторы акции обещали и впредь проводить «интересные акции и нестандартные розыгрыши мясных призов».

В октябре 2017 года администрация московского кафе «ДвижОК» подверглась критике за предложение скидки, пропорциональной размеру груди клиента. В качестве искупления за неудачный маркетинговый ход в кафе анонсировали выпуск специального хот-дога для феминисток.

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