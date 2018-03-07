Пилоты истребителей попытались решить загадку во время полета

mirror.co.uk

В сети опубликовали переговоры пилотов американского истребителя и дозаправщика. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Ролик появился на YouTube-канале Объединенных боевых сил США. На нем показана дозаправка в воздухе истребителя F-22 Raptor, а также слышно, о чем разговаривают пилоты.

Член экипажа дозаправщика спросил у пилотов истребителя, что может бежать (run), но не может идти (walk). После нескольких попыток отгадать загадку летчики сдались. Ответом оказался «нос» (с английского running nose переводится как насморк — прим. «Ленты.ру»).

В описании к видео сказано, что пилот дозаправщика Джордан Смит «известен своей изобретательной и поднимающей боевой дух манерой вести разговоры с летчиками». Он любит шутить с коллегами, загадывать им загадки и спрашивать, по каким домашним блюдам они скучают.

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