Российского криминального авторитета Фиму Банщика задержали в Минске

В Белоруссии задержали российского криминального авторитета Александра Ефимова, известного как Фима Банщик. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Sputnik.

По данным Министерства внутренних дел Белоруссии, Ефимова задержали в Национальном аэропорту Минска. При себе у 60-летнего мужчины были три российских паспорта на его имя и один болгарский. Сейчас задержанный находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, в ближайшее время его депортируют в Россию.

По информации 47news, Ефимов был задержан 6 марта при посадке на рейс в Вену, билет на самолет был куплен по болгарскому паспорту. Утром того же дня в его квартире в Санкт-Петербурге были проведены обыски. Тогда и выяснилось, что бизнесмен скрылся из страны, уехав на машине в Белоруссию.

Александр Ефимов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в ноябре прошлого года. Дело связано с земельными махинациями в Ленобласти, ущерб от которых составил порядка 50 миллионов рублей.

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