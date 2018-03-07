Для предотвращения авиационных катастроф призвали использовать колдовство

Сенатор от штата Имо в Нигерии Сэм Аньянву заявил, что если нет в наличии способов обеспечить безопасность авиационных перевозок, то необходимо привлечь колдовские силы. Об этом пишет нигерийское издание Daily Post.

«Позор, что в Нигерии нет своего безопасного национального перевозчика. Я думаю, что ответственное правительство должно рассмотреть этот вопрос. Если самолету не может быть обеспечена безопасность в полете, давайте использовать колдовство и начать летать», — заявил народный представитель.

В ответ сенатор от штата Анамбра Стелла Одуа заметил, что за безопасность авиационных перевозок отвечает прежде всего пилот самолета. Поэтому необходимо уделить повышенное внимание подготовке летного состава. «Проблема заключается в финансировании, нам нужны деньги для обучения пилотов и обслуживания самолетов», — подчеркнул Одуа.

В конце января сообщалось, что в нигерийском штате Риверс толпа жестоко избила мужчину. Его заподозрили в том, что он превратил человека в козла, которого вел за собой.

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