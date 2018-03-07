Самые идиотские советы по уходу за детьми собрали в одном месте

Пользователи женского форума Mumsnet рассказали о самых бестолковых советах по уходу за младенцами, которые им когда-либо давали другие люди. Об этом сообщает The Sun.

Тред начала одна из пользовательниц сайта. Она рассказала, что однажды ей советовали положить ребенка в наполненную ванну, чтобы тот на время задержал дыхание и перестал кричать.

После этого другие родители активно поддержали тему. По словам одной молодой матери, ей рекомендовали перестать кормить грудью, когда ребенку исполнится год, потому что к тому времени молоко испортится.

Другой женщине запретили выводить ее 13-недельного сына на прогулку, так как «ребенку будет лучше сидеть дома весь день, тогда он сможет сосредоточиться только на маме».

Также посетители посмеялись над советом, согласно которому к «вечно голодным детям» необходимо относиться, «как к алкоголикам»: отучать их от «пристрастия» к бутылке с молоком.

Некоторым родителям не рекомендовали щекотать детей, потому что это может вызвать икоту или даже эпилепсию.

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