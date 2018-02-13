В России заблокировали инструкции по сборке атомной бомбы и купанию кота

Роскомнадзор заблокировал в России страницы «Абсурдопедии», рассказывающие о правилах сборки атомной бомбы и купании кота и внес их в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщил «Роскомсвободе» администратор шуточной энциклопедии Эдвард Черненко, получивший письмо с требованиями из ведомства.

Под запрет попали сатирические материалы «Как правильно: замочить кота» и «Как правильно: собрать атомную бомбу». Решение заблокировать публикации в конце ноября 2017 года принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

По словам Черненко, статья о том, как «замочить» кота, посвящена обычному мытью животного. В ней использовались обороты типа «лучше замочить кота с сообщником». «Еще там есть метод "замочить кота при помощи ножа" (который заключается в том, чтобы очень быстро открывать ножом банки со шпротами, чтобы кот все время ел, пока его будут мыть, и не злился на хозяина). В отношении кота там даже черного юмора нет», — считает администратор.

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Ростовский суд нашел в указанном тексте нарушения российского закона об обращении с животными. Суд принял сторону обвинителя, настаивающего на том, что статья учит методам отравления питомца, что «противоречит принципам морали и гуманизма» и оказывает пагубное влияние «на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних».

В шуточном материале о сборке атомной бомбы внимание обвинения привлек совет «достать приблизительно 110 килограммов оружейного плутония у вашего местного поставщика».

Ранее надзорное ведомство уже блокировало страницы «Абсурдопедии». Под бан попадали публикации «Как правильно совершить суицид», «Как правильно покончить с собой» и «Как правильно передумать совершать самоубийство».

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