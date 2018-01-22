Профиль потомка Миклухо-Маклая заблокировали за фото полуголых аборигенов

Праправнук путешественника Николая Миклухо-Маклая потерял доступ к аккаунту на Facebook. Как сообщает ТАСС, причиной возникших проблем с доступом стало несоблюдение этических норм публикаций в соцсети.

Николай Миклухо-Маклай (полный тезка знаменитого антрополога) опубликовал на своей странице фотографию полуобнаженных аборигенов, сделанную во время поездки в Папуа-Новую Гвинею несколько месяцев назад.

Facebook потребовала от путешественника удалить снимок, так как он не соответствовал правилам пользования сетью. Согласно этим нормам, публикация изображений обнаженного тела запрещена. Миклухо-Маклай заявил, что для восстановления доступа к аккаунту ему пришлось менять пароль.

Пользователь считает, что сеть не учла культурные различия разных стран: обнаженное тело, считающееся в европейской культуре табуированным, совершенно нормально для папуасов. При этом обнародованные снимки не носили никакого сексуального характера: это была фотоокрытка с поздравительным новогодним текстом. Миклухо-Маклай продемонстрировал идентичные посты сразу в трех социальных сетях, однако пристальное внимание на него обратила только Facebook.

Потомок исследователя в 2017 году повторил экспедицию своего прапрадеда, чтобы выявить изменения в культуре местных жителей тихоокеанской страны. Результаты его работы были представлены на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад.

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