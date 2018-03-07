Дело об избитом спецназовцами до комы тюменце дошло до суда

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела спецназа управления ФСИН по Тюменской области, организовавшего спарринг с кандидатом на службу. Об этом в среду, 7 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Ему вменяется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, 5 мая 2017 года 21-летний Владислав Елфимов приехал в УФСИН для прохождения испытаний по физической подготовке для поступления в спецназ. Обвиняемый, в нарушение действующего запрета на проведение спаррингов при отборе кандидатов, дал указание подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. В результате молодой человек впал в кому, в которой провел три месяца, а после лечения стал инвалидом первой группы.

«У Влада же был спарринг с тремя действующими сотрудниками. Так вот, двое из них признались в том, что они спарринговали с ним, а один ни в какую», — рассказывала сестра пострадавшего Елена Дрозд тюменскому изданию «72.ru».

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После инцидента в УФСИН отрицали проведение тренировочного боя с молодым человеком, утверждая, что Елфимов упал в душе.

Молодой человек отслужил в десантных войсках, готовился к службе в силовых структурах, был мастером спорта по воркауту, рассказывали его родственники. Елфимов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция по восстановлению геометрии черепа. Ему нужно пройти несколько дорогостоящих курсов реабилитации, на которые у семьи нет средств.

В 2015 году после спарринга с командиром взвода впал в кому 25-летний боец тюменского ОМОНа Иван Голиней. У него была проломлена голова. Руководство заявило, что омоновец получил травмы во время игры в регби. Но когда пострадавший очнулся, то он рассказал про учебный бой с командиром, напоминает Znak.com.

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