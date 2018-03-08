В НАТО испугались российских ракет в Турции

Приобретение турецкой стороной российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» вызывает серьезные опасения в НАТО. Об этом сообщил глава военного комитета альянса Петр Павел, передает издание Breaking Defence.

По его словам, С-400 несовместимы с технологиями НАТО. Поэтому российские зенитно-ракетные комплексы будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую противовоздушную оборону альянса.

НАТО беспокоит оперативная информация с данными об инфраструктуре альянса в Турции, которая в последующем будет сохранена в российских системах. Помимо этого, Павел выразил опасения, что российские специалисты, направленные в Турцию для проведения инструктажа местным военным и подготовки эксплуатации С-400, будут иметь доступ к критически важным данным разведки. По его словам, эта информация может попасть к российским властям.

29 декабря 2017 года Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам двух батарей С-400. Договор о поставках ЗРК предусматривает технологическое сотрудничество. В НАТО заявили, что закупать С-400 бесполезно, так как они не интегрируются с системами противоракетной обороны альянса.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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