В Иркутской области дорогу усыпало тротилом

В Иркутской области из перевозившего тротил грузовика на дорогу вывалились несколько ящиков со взрывчаткой. Об этом сообщает «Усть-Кут 24».

Инцидент произошел 7 марта на автозимнике Усть-Кут — Ленск. По предварительной информации, тротил везли на Верхнечонское нефтяное месторождение, когда дверь кузова раскрылась и опасный груз начал вываливаться наружу.

Большая часть пропажи была найдена на дороге, однако пять ящиков до сих пор не найдены. Полиция предполагает, что тротил подобрали проезжавшие мимо дальнобойщики. Стражи порядка рассчитывают вычислить их по данным ГЛОНАСС.

Позднее выяснилось, что перевозкой взрывчатки занималась некая ООО «Геотек», не имеющая лицензии на данный вид деятельности и специально оборудованного транспорта.

В мае 2017 года в квартире давно умершего пенсионера в Ленинградской области рабочие обнаружили порядка ста килограммов тротила, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов разного калибра.

В июле 2016 года сообщалось, что в Свердловской области перевозивший взрывчатку контейнеровоз столкнулся с грузовиком, груженым щебнем. Тогда угроза взрыва не объявлялась.

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