Перуанка испробовала минометный снаряд вместо секс-игрушки и умерла

Жителя Перу Рубена Валера Корнехо (Ruben Valera Cornejo) арестовали по подозрению в убийстве своей супруги. Пара решила воспользоваться минометным снарядом в качестве секс-игрушки, из-за чего женщина скончалась, сообщает Daily Mirror.

Боеприпас служил украшением дома. Как рассказал полиции Корнехо, он выпил с женой спиртного, после чего она попросила его использовать какой-нибудь предмет как секс-игрушку.

Мужчина выбрал снаряд, длина которого составляет 16 дюймов, а ширина — 2,4 (40 и 6 сантиметров). Дальнейшее перуанец не смог вспомнить, потому что заснул. Он обнаружил супругу без сознания, когда проснулся.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, обнаружили снаряд в сумке с другими интимными игрушками — на нем были кровь и лобковые волосы. Кроме того, были найдены болеутоляющие.

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