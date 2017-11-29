Сибиряк обвинил жену в групповом сексе и отрубил ей пальцы

Житель Новокузнецка отрубил гражданской жене пальцы, застав ее дома в компании двух незнакомцев. Об этом сообщает информационное агентство «Город Nовостей» со ссылкой на управление СК по Кемеровской области.

По данным следствия, 28-летний сибиряк вернулся домой и застал женщину с двумя мужчинами. Она утверждала, что гости — просто ее друзья, и между ними ничего не было.

Мужчина схватил топор и набросился на жену, обвиняя в измене. Женщина получила травму головы и осталась без части кисти руки. Подозреваемого задержали, по словам следователей, его признали вменяемым.

В Подмосковье 29 ноября школьник тяжело ранил одноклассника за насмешки и издевательства. Подросток признался следователям, что несколько дней не обедал для того, чтобы накопить денег на нож.