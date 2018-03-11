Пачка презервативов пропоет «Боже, храни королеву»

Британская компания Crown Jewels выпускает к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ограниченный тираж сувенирных презервативов под слоганом «Ваш принц придет». Об этом пишет Paper.

Всего упаковке находятся четыре презерватива, «подходящие для принца», с сертификатом подлинности. При открытии коробки будут звучать гимны Британии и США «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звёздами». Одна упаковка стоит десять евро.

На коробке с презервативами изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. В компании Crown Jewels отметили, что ни один из членов королевской семьи не одобрил этот продукт. В 2011 году были также выпущены презервативы к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Меган и Гарри поженятся 19 мая. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе, в ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».

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