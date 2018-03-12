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В Москве покажут мюзикл по «Анне Карениной»

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В Московском театре оперетты покажут мюзикл «Анна Каренина». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спектакли пройдут с 10 по 22 апреля и с 15 по 27 мая. Билеты можно приобрести на сайте.

«Когда мы начинали работать над "Анной Карениной", нам говорили, что невозможно сделать из этого произведения мюзикл. Но спектакль стал очень успешным, и нам очень приятно получить самую театральную из театральных премий. Мы уже не раз получали премию "Гвоздь сезона": в последний раз этой награды был удостоен наш предыдущий мюзикл "Граф Орлов". И мы надеемся, что этот "Гвоздь" поможет нам в будущем что-нибудь еще сколотить», — отметили продюсеры постановки Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

«Анна Каренина» — мюзикл на либретто и стихи Юлия Кима и музыку Романа Игнатьева, основанный на одноименном романе Льва Толстого. Режиссером-постановщиком выступила Алина Чевик.

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