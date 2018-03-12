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Coca-Cola начала продавать в России вермут

Coca-Cola начала продавать в России вермут

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Соca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) начала продавать в России вермут Cinzano и аперитив Aperol. Об этом со ссылкой на источники, близкие к CCHBC, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о напитках итальянской Gruppo Campari, ее продукцию CCHBC распространяет пока в нескольких регионах, в дальнейшем компания рассчитывает получить право на федеральные продажи.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка удивились, что итальянцы привлекли к продажам Coca-Cola, по словам топ-менеджера крупной алкогольной компании, Campari была «довольна результатами своей дистрибуции».

В феврале у Coca-Cola закончился контракт на дистрибуцию в России водки Finlandia и виски Jack Daniel`s. В октябре 2017-го «Коммерсантъ» писал, что производитель виски Jack Daniel`s, компания Brown-Forman, рассталась с CCHBC из-за неудовлетворительной динамики продаж.

Член совета директоров «Абрау-Дюрсо» Сергей Столяров в разговоре с газетой назвал передачу дистрибуции Campari под контроль CCHBC «большой ошибкой».

В начале марта Соca-Cola сообщила о намерении впервые в своей истории заняться выпуском алкоголя. В Японии компания намерена производить алкогольные коктейли «тюхай». В России в ближайшее время алкогольные напитки Соca-Cola выпускать не будет.

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