Coca-Cola воздержится от выпуска алкоголя в России

Компания Coca-Cola не намерена в ближайшее время производить слабоалкогольные напитки в России. Об этом агентству «Москва» в среду, 7 марта, сообщили в ее пресс-службе.

В Coca-Cola отметили, что компания сосредоточена на выпуске в России только безалкогольных напитков и соков.

«Конечно, мы производим и квас, и кефир крепостью до четырех процентов, но алкогольными они не считаются. У компании нет планов выпускать в ближайшее время даже слабоалкогольные напитки в России. Может быть, что-то поменяется в ближайшие годы», — пояснили в пресс-службе.

Coca-Cola также не будет ввозить алкоголь из-за рубежа. «Все напитки, представленные в России, производятся на ее территории, мы никакие напитки не импортируем», — добавил собеседник агентства.

Ранее в среду сообщалось, что Coca-Cola впервые начнет выпускать алкоголь — в Японии.

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