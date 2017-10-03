Умер главный исполнительный директор Coca-Cola HBC

Главный исполнительный директор Coca-Cola HBC AG Димитрис Лоис скончался 2 октября, сообщила во вторник компания. В середине сентября было объявлено, что топ-менеджер уходит в четырехмесячный отпуск, чтобы пройти лечение.

Лоис возглавил Coca-Cola HBC AG в 2011 году. В компанию он начал работать в 2007 году в качестве исполнительного советника. До назначения преемника Лоиса общее руководство будет осуществлять главный финансовый директор Coca-Cola HBC AG Михалис Имеллос.

Coca-Cola HBC — ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе. В настоящее время Coca-Cola HBC работает почти в 30 странах, население которых составляет около 595 миллионов человек. Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.

Coca-Cola HBC принадлежат в общей сложности 59 заводов с 289 разливочными линиями, в том числе 10 в России, а также 292 склада. Основная продукция — газированные напитки, бутилированная вода, готовый чай и энергетики.

В России производством продукции с разрешения и под контролем The Coca-Cola Company занимается «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», входящая в состав Coca-Cola HBC.