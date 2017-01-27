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Во Франции запретили бесплатную газировку

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Во Франции вступил в силу закон, который запрещает предприятиям общественного питания предлагать неограниченный доступ к сладким безалкогольным напиткам за фиксированную плату или бесплатно. Об этом сообщает издание The Local.

Запрет действует в отношении фруктовых сиропов, газированных, энергетических, спортивных и других напитков, содержащих сахар.

Теперь каждая порция должна оплачиваться отдельно. Это делает незаконным использование автоматов самообслуживания, которые позволяют посетителям ресторанов фастфуда бесплатно доливать напитки по мере необходимости.

Новый закон направлен на борьбу с ожирением. По данным Eurostat, от избыточного веса страдают 15,3 процента совершеннолетних жителей Франции. BBC News отмечает, что это немного меньше среднего для Евросоюза уровня, однако ситуация постепенно ухудшается.

Во Франции уже действует ряд законов, ограничивающих доступ к нездоровой пище. С 2004 года в школах запрещены автоматы, которые торгуют любыми закусками или напитками, кроме фруктов и воды. В 2011 году из школьных обедов исключили кетчуп, а картофель фри позволили добавлять в меню не чаще одного раза в неделю.

В октябре сообщалось, что Coca-Cola Company и PepsiCo уличили в лоббировании блокировки 29 законопроектов в области здравоохранения, в том числе касающихся борьбы с избыточным весом и направленных на сокращение потребления сладких газированных напитков.

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