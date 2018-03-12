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Подделкам объявили криптовойну

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Компания Group Project создала метод борьбы с подделками продукции известных брендов с использованием технологии блокчейн. Об этом разработчики рассказали изданию IRISH TECH NEWS.

В компании предложили производителям одежды прикреплять специально созданный криптотег (Crypto-Tag™) к изделиям. Таким образом, покупатели смогут самостоятельно проверить подлинность товара, сканировав тег с помощью мобильного приложения на смартфоне.

По информации на сайте компании, Crypto-Tag™ может быть нанесен на любой материал, делая технологию применимой для разных видов продукции.

Также на сайте компании была опубликована статистика, согласно которой модная индустрия ежегодно теряет более 500 миллиардов долларов из-за проданных подделок. В 2007 году сумма убытков рынка составила 250 миллиардов долларов, через шесть лет число достигло 461 миллиарда.

В феврале основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо открыл официальный магазин по продаже подделок своей продукции.

Подделки под брендом Deisel продаются официально. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей». «Фейки всегда делали аутсайдеры, — сказал Ренцо Россо. — Но я уважаю людей, которые признают собственное несовершенство, и тем более тех, кто не стесняется носить то, что им хочется».

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