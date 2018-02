Китайские компании взлетели в цене из-за одного слова

Акции китайских компаний со словами «император» и «король» в названии взлетели в цене на торговых площадках на фоне предложений об изменении китайской конституции, в которой законодательно закреплено, что одно лицо не может возглавлять страну на протяжении более двух сроков подряд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Например, акции компании Shenzhen Emperor Technology Co. выросли в понедельник на девять процентов, это рекордный рост с ноября прошлого года. Объемы торгов также бьют рекорды — в сравнении с торгами в пятницу они выросли в три раза.

Бумаги Harbin Viti Electronics Co., в названии которого по-китайски присутствует словосочетание «могущественный император» выросли в цене на четыре процента. Акции Vatti Corp., которая на мандаринском китайском звучит как «китайский император», выросли на более чем процент, достигнув трехнедельного максимума.

Словосочетание «Король королей», присутствующее в названии Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., помогло акциям компании вырасти на три процента. Даже клининговая компания Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co. выросла в цене на 2,6 процента при среднем росте индекса торговой площадки в 0,7.

Похожая лихорадка наблюдалась в период резкого роста криптовалют — акции некоторых компаний росли в разы после того, как в названии юрлиц появлялось слово «блокчейн».

