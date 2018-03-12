Овсянников анонсировал концерт в честь присоединения Крыма к России

Известные российские исполнители выступят в Севастополе накануне годовщины присоединения Крымского полуострова к РФ, концерт пройдет 14 марта на площади Нахимова. Об этом сообщает «ФедералПресс» в понедельник, 12 марта.

«Четыре года назад Севастополь оказался перед угрозой, потребовавшей сплочения, решительности, гражданской активности, готовности к борьбе за свое будущее. По итогам референдума наш город вместе с Крымским полуостровом вернулся в родную гавань, воссоединился с исторической Родиной — с Россией. Огромная роль в этом событии принадлежит президенту России Владимиру Путину, принявшему твердое решение о поддержке исторического выбора горожан. Его железная воля придала уверенности сотням тысяч севастопольцев и крымчан», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников.

В частности, в честь четвертой годовщины выступят Олег Газманов, группа «Любэ», «Хор Турецкого», Вика Цыганова, группа «Декабрь» другие артисты. Вход на мероприятие свободный.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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