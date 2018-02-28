Севастопольцев призвали украсить дома триколорами

Председатель избирательной комиссии по подготовке и проведению референдума 2014 года Валерий Медведев призвал севастопольцев украсить дома триколорами в честь годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией. Его слова приводит «ФедералПресс».

«Четыре года назад, 23 февраля Севастополь поднял якоря и под российским флагом пошел домой, на Родину. Гордо реял над нами этот флаг все двадцать дней, пока мы возвращались домой. Севастопольцы, патриоты, россияне! По поручению комиссии по проведению референдума 2014 года, самообороны и всех патриотов, я призываю всех нас вывесить на домах и балконах российские влаги», — сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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