Водитель BMW избил женщину на глазах ее детей и избежал тюрьмы

Водитель BMW, 45-летний Руслан Вьюнов, который напал на женщину с детьми в центре Москвы за прикосновение к его автомобилю, приговорен к исправительным работам. Об этом во вторник, 13 марта, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«Приговором суда Вьюнову назначено наказание в шесть месяцев исправительных работ с удержанием 20 процентов из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей, с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей», — сказала она.

Инцидент произошел утром 5 мая 2017 года. Вьюнов за рулем автомобиля BMW X5 двигался через нерегулируемый пешеходный переход в 1-м Вражском переулке. Он не уступил дорогу женщине с двумя детьми десяти и восьми лет.

Женщина попыталась обратить внимание водителя на нарушение и дотронулась ладонью до кузова его автомобиля. Вьюнов припарковал свой автомобиль, догнал женщину и нанес ей кулаком не менее двух ударов в область предплечья, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Вьюнов обвинялся по статье 116 УК РФ («Побои»), максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

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