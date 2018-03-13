В голове ирландца нашли воздух на месте мозга

Отсутствие части головного мозга почти не повлияло на жизнь 84-летнего мужчины из Северной Ирландии. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на научную работу, опубликованную в медицинском журнале BMJ Case Reports.

Пациент обратился в больницу с жалобой на частые падения и ощущение неустойчивости, которое появилось у него несколько месяцев назад. Кроме того, он рассказал о слабости в конечностях левой стороны тела. В остальном его самочувствие было хорошим, мышление сохраняло ясность, нарушения речи или зрения отсутствовали.

Компьютерная томография показала, что на месте правой лобной доли его мозга находится большая полость с воздухом, поперечник которой составляет девять сантиметров. При дополнительном обследовании на магнитно-резонансном томографе рядом обнаружилась крупная остеома — доброкачественная костная опухоль, развитие которой, по всей видимости, и привело к образованию полости. Кроме того, медики заметили нарушение кровоснабжения мозолистого тела — сплетения нервных волокон, соединяющих полушария головного мозга.

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Пациенту предложили операцию, во время которой будет проведена очистка заполненной воздухом полости и удалена опухоль. Мужчина оценил возможные последствия и отказался от хирургического вмешательства. После этого он выписался из больницы.

В 2017 году сообщалось, что американские врачи обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую арахноидальную кисту, которая сплющила правое полушарие головного мозга.

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