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Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder и прославилась

Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder и прославилась

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Мари Хильд

Жительница Дании прославилась в сети благодаря интимным снимкам, сделанным в течение 30 минут после ее знакомства с ухажерами из Tinder. Об этом сообщает BoredPanda.

Фотограф Мари Хильд (Marie Hyld) пояснила, что устала видеть одни и те же «вылизанные посты, фотографии и обновления» в социальных сетях и приложениях. В попытке показать людям что-то «действительно интересное», 24-летняя датчанка решила создать фотопроект Lifeconstruction.

🍁⭐️ The missing photograph from my project ⭐️🍁look at that time stamp! He was in such a hurry 😂 #intimacy #couple #fake #tinder #vice #broadly #piano #fall

Фото опубликовано @mariehyld

В рамках проекта Хилд ищет мужчин и женщин в Tinder, а затем фотографируется с ними в первые полчаса знакомства, имитируя романтические отношения. Благодаря этому у пользователей создается ощущение, что пара знакома как минимум несколько месяцев. «Я думаю, нам сегодня не хватает общения в реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder», — сказала фотограф.

На опубликованных фотографиях девушка обнимается и целуется с незнакомцами в самых разных локациях: на диване, в душе, на фортепиано. По словам Хильд, несколько раз участники проекта «ломали ее собственные границы дозволенного». Тем не менее Lifeconstruction помог фотографу «лучше узнать себя».

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