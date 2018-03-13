Супервулканы оказались неспособными уничтожить человечество

Ученые под руководством археолога Кертиса Марина (Curtis W. Marean) из Университета штата Аризона пришли к выводу, что во время извержения индонезийского супервулкана Тоба около 74 тысяч лет назад в Южной Африке жили группы людей, которых катастрофа почти не затронула. Статья опубликована в журнале Nature.

По оценкам исследователей, масса пепла и пыли, попавшая в атмосферу из-за суперизвержения, вызвала уменьшение количества поступающего на поверхность Земли солнечного света на 25-90 процентов. При этом некоторые экосистемы оказались устойчивее к бедствию, чем другие.

Ученые нашли осколки вулканического стекла, связанные с Тобой, в отложениях на двух участках южноафриканского побережья в девяти тысячах километрах от супервулкана. Эти фрагменты выпали вместе с пеплом в течение двух недель после извержения, когда в воздух было выброшено огромное количество аэрозолей.

Исследователи также проанализировали следы пребывания человека в тех местностях, где было найдено вулканическое стекло. Оказалось, что люди Южной Африке не пострадали от Тобы и постоянно проживали в данном регионе, не испытывая необходимости в миграции в более благоприятные места. Это объясняется тем, что побережье, играющее роль своеобразного оазиса, могло предоставить достаточно пищи и ресурсов для выживания в течение долгого времени.

Супервулканы считаются одними из самых разрушительных геологических образований, оказывающих влияние на климат планеты. Тоба, по мнению специалистов, мог вызвать массовое вымирание видов на Земле и стать причиной резкого глобального похолодания.

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