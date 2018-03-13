Избиение подростка полицейским на улице попало на видео

Нурмагомед Астарханов / YouTube

Следователи начали проверку информации об избиении подростка полицейским в Дагестане. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.

По данным следствия, на автостанции в городе Дербент полицейский нанес побои мальчику и пытался затолкать его в автомобиль. Личность сотрудника полиции устанавливается. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в сети появилось видео, предположительно, снятое камерами наружного наблюдения ближайшего к месту инцидента магазина. На записи видно, как группа стоящих на дороге ребят расступается перед проезжающей мимо машиной. Один из подростков пробегает перед автомобилем, водитель останавливается, открывает пассажирскую дверь и что-то говорит мальчику. На следующих кадрах мужчина в форме полицейского хватает ребенка за шиворот, бьет по голове и пытается силой усадить в машину.

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