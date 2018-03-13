Найден способ взломать компьютер через наушники

Исследовательская группа из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провела эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. О новом методе сообщило издание Bleeping Computer.

Способ проведения атаки, названный специалистами MOSQUITO, предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированная машина по сути превращает динамики и наушники одновременно и в передатчики звуковой информации, и в некое подобие микрофонов.

Вредоносное программное обеспечение способно преобразовывать локальные сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их злоумышленникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, принимает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл.

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В проведенном эксперименте участвовал массив двоичных данных, который передавался на расстоянии от одного до девяти метров. Скорость обмена достигала 1800 бит в секунду. При этом шум окружающей среды, звучащая человеческая речь или музыка не внесли существенных помех в зловредные действия вируса.

По данным исследователей, скорость передачи информации резко падает, когда динамики двух компьютеров не обращены друг к другу или при обмене данными изменяется звуковая частота. Исследователи объясняют это изначальной оптимизацией аудиосигналов компьютера под слух человека, а не под машинное восприятие.

Эксперты отмечают, что вряд ли подобные проблемы для злоумышленников станут критичными. Каким образом можно избежать подобной атаки, пока неизвестно.

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