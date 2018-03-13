«Одинокие девочки» стали дороже обходиться своим жертвам

Число жертв вирусов-вымогателей выросло на 59 процентов за прошлый год, а средняя сумма выкупа достигла пяти тысяч долларов. При этом большинство «приманок» для пользователей — письма от «одиноких девочек» с сайтов для взрослых. Об этом сообщается в отчете компании McAfee, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение.

Согласно данным аналитиков компании, практически все вирусы-вымогатели распространяются с помощью двух спам-ботнетов — Necurs и Gamut. Обе схемы построены на системе компьютеров, зараженных вредоносными программами.

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Первый занимает две трети преступного рынка: основными рекламными приманками для жертв в его системе работы являются «одинокие девочки», которые обычно привлекают завсегдатаев порталов с эротическим контентом. Gamut захватывает посторонние системы для рассылки спама, содержащего набор фишинговых объявлений о товарных предложениях.

Несмотря на то, что общее число вымогателей сократилось, их активность растет: с начала 2016 года количество жертв увеличилось в два с половиной раза. Основной скачок этого показателя пришелся на четвертый квартал — плюс 35 процентов в сравнении с предыдущим периодом.

Аналитики предупреждают, что средняя цена выкупа продолжит расти. В условиях распространения вирусов-майнеров, использующих мощности зараженных машин, киберпреступники, которые хотят получить реальные деньги, готовы повышать ставки.

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