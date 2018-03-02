Путин отнес защиту российского интернета к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором причислил состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, а также меры безопасности к государственной тайне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сведения, раскрывающие меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и сведения, раскрывающие состояние защищенности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак», — говорится в документе.

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Расширение перечня сведений, отнесенных к гостайне, обусловлено угрозой кибератак. Поправки вступают в силу со дня подписания (2 марта).

В указе также сказано, что распоряжаться данной информацией уполномочены сотрудники ФСБ и ФСТЭК России.

В июле 2017 года Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), направленный на защиту от хакерских атак. В частности, в нем говорится, что создание и распространение вредоносных программ и вирусов для кибератак на КИИ будет караться лишением свободы до десяти лет. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

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