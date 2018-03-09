Хакеры попытались заразить 300 тысяч компьютеров российских пользователей

Массовая кибератака, нацеленная на заражение компьютеров криптомайнером, была зафиксирована специалистами компании Microsoft. Жертвами преступников могли стать 400 тысяч человек. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Веб-аналитики обнаружили цифровые следы кампании по распространению вредоносных программ. Комплекс из 80 тысяч сложных троянов, способных к маскировке, пытался преодолеть защитные модули непрерывно на протяжении 12 часов. Атаку отразил программный продукт компании Microsoft под названием «Защитник Windows» (Windows Defender).

Вирус оказался майнером, который пытался приспособить захватываемые компьютеры под добычу криптовалюты Electroneum. Большинство (300 тысяч) потенциальных жертв находились на территории России. Также могли пострадать пользователи с Украины и из Турции.

Вредоносное программное обеспечение удалось классифицировать как угрозу и заблокировать практически сразу. Представители Microsoft заявили о том, что «Защитник Windows» обнаружил вирусы благодаря недавно внедренным возможностям машинного обучения и облачных вычислений.

Скрипты для майнинга стали частым инструментом хакеров. Недавно скрытые механизмы для реализации добычи криптовалюты обнаружили в рекламных баннерах на YouTube. Вредоносное ПО загружало процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрел видеоролики. Идентичные программы часто помещаются злоумышленниками на сайтах с контентом для взрослых.

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