«Золотой голос Башкортостана» умер в бассейне

В Уфе ушел из жизни известный диктор, народный артист Башкортостана Ахат Муртазин. Как пишет «МК Уфа», у мужчины случился сердечный приступ во время плавания в бассейне местного стадиона «Динамо».

Местное издание mkset.ru со ссылкой на знакомых погибшего сообщает, что первая помощь результатов не дала, Муртазин скончался на месте.

Диктора называли «золотым голосом Башкортостана». Прощание с ним состоится 15 марта в здании Башкирского академического драмтеатра.

Муртазину было 59 лет. Он родился в Учалинском районе Башкортостана, окончил факультет башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета, после чего долго работал на телевидении и радио.