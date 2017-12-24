Украинский ведущий умер после корпоратива

Украинский радиоведущий Олег Мосесов, известный в эфире под псевдонимом Середа, скончался во Львове. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил в Facebook программный директор телерадиокомпании «Люкс» Михаил Безпалько.

Мосесову, который вел программы на «Люкс FM» и «Радио 24», было 43 года. Как рассказал изданию Zaxid.net отец погибшего, сын ночью возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. «Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал — по дороге у него случился инфаркт», — пояснил мужчина.

Портал добавляет, что у Мосесова остались жена и трое сыновей, младшему из которых девять месяцев.

На радио ведущий работал с 2003 года.

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