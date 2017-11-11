Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в субботу, 11 ноября.

По словам официального представителя главка Следственного комитета России по Московской области Евгении Кирюшиной, «около 19:00 поступило сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением в частном доме в Одинцовском районе». Она уточнила, что в качестве основной версии рассматривается самоубийство мужчины 1942 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что телеведущий страдал тяжелым онкологическим заболеванием. Собеседник добавил, что на месте происшествия обнаружена предсмертная записка. Из нее следует, что именно болезнь стала причиной суицида.

Ноткин родился в августе 1942 года. Он советский и российский телеведущий, член академии российского телевидения. Дважды номинировался на телевизионную премию ТЭФИ. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр», которая выходила до 2015 года.