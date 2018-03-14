«Распятый мальчик» из Донбасса появился в сериале «Родина»

@vulpusinculta / Twitter

В американском сериале «Родина» появилось упоминание о «распятом мальчике» из Славянска. Отрывок из телешоу опубликован в Twitter в среду, 14 марта.

Герои сериала обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными на площади в Славянске, Донецкая область. Эпизод вошел в пятую серию седьмого сезона, которая вышла на экраны 12 марта.

Сол Беренсон в исполнении Мэнди Патинкина заявляет, что эта новость — фейк, и ничего подобного на самом деле не происходило.

Телевизионный сюжет о «распятом мальчике» получил широкую огласку в российских СМИ в июле 2014 года. Позже ряд изданий, в том числе «Русская служба Би-би-си», обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.

Американский сериал «Родина» основан на оригинальном израильском телесериале «Военнопленные». Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.

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