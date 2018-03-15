Стоимость рассыпанного в Якутске золота оценили в 122 миллиона долларов

Общая стоимость слитков, которые выпали из самолета в аэропорту Якутска, по оценкам экспертов, составляет более 122 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Слитки принадлежат компании Kinross Gold. По словам представителя фирмы Станислава Бородюка, они состояли из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра.

По словам Бородюка, все слитки уже собрали, они находятся под охраной. «Проводится внутренняя проверка с участием авиаперевозчика. Не исключаю, что как минимум, будут введены повышенные требования к транспортировке грузов», — рассказал он РБК.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» в Якутске 15 марта при взлете потерял створку люка и рассыпал слитки золота по взлетной полосе. Вес груза составлял более девяти тонн. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

Причиной повреждения створки люка стало смещение груза. Отвалившаяся створка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств, никто не пострадал.

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